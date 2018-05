Assistência Social de Belford Roxo promove seminário sobre violência sexual a jovens e adolescentes

Foto: Rafael Barreto

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) de Belford Roxo promoveu, na última semana, o Seminário: A Atuação Multiprofissional no Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Aberto ao público, o evento realizado na Uniabeu, no centro, contou com a presença da delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Daniele Amorim. Segundo ela, de acordo com pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), 43% dos casos de estupros ocorridos no município envolvem crianças e adolescentes.

