Assistência Social de Belford Roxo promove encontros com usuárias dos Cras

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo realizou ontem um encontro com servidoras do setor no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Centro para falar sobre o Outubro Rosa. Foram realizadas dinâmicas em grupo e palestra sobre os cuidados que as mulheres devem ter com seu corpo. No final do encontro, as cerca de 20 mulheres ganharam um kit com máscara, álcool em gel e broche do Outubro Rosa.

O próximo encontro com as servidoras será no dia 21/10, às 10h e às 14h, no Cras Wona. Já o encontro com as usuárias vão acontecer no dia 20/10, às 10h, no Cras Wona e às 14h no Cras Centro; no dia 22/10, às 10h no Cras Jardim do Ipê e às 14h no Cras Xavantes; dia 27/10, às 10h no Cras Babi e às 14h no Cras Sargento Roncalli; e no dia 29/10, às 10h no Cras Santa Tereza.

Exemplo

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, deu um exemplo sobre a “mulher polvo” e como é importante parar, nem que seja por cinco minutos para se cuidar. “É aquela mulher que faz muitas tarefas e tem que estar em vários lugares e não tem tempo para se cuidar. Por isso, nos preocupamos em proporcionar esse momento para as servidoras e outros encontros também com as usuárias para que elas façam essa auto reflexão e autoconhecimento, tirem suas dúvidas e passem a se cuidar mais”, destacou a secretária.

Especialista em uroginecologia

Com a palestra “Saúde da Mulher”, a fisioterapeuta pélvica Cátia Ferreira, que trabalha na Clínica da Mulher e também é especialista em uroginecologia e sexualidade humana, chamou a atenção para os cuidados da saúde no ano todo. “Antes, somente mulheres acima de 50 anos apresentavam o câncer de mama. Mas, atualmente, 4% a 5% dos casos desse câncer no Brasil se manifestam em mulheres com menos de 35 anos. Então, é importante realizar o auto exame, ir à ginecologista, se alimentar bem e fazer exercícios”, explicou Cátia ao lado de Luana Santos que trabalha na Proteção Especializada e realizou as dinâmicas com o grupo.

Patrícia dos Santos, 46 anos, trabalha na parte de digitação do Cras Centro. Ela foi ao encontro em busca de mais informações sobre o assunto. “Foi maravilhosa a maneira como essa reunião aconteceu, de maneira bem descontraída. Aprendi muita coisa como a me cuidar, conhecer meu corpo e trabalhar a mente”, disse Patrícia.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.