Assessores de ‘desprefeitos’

Foto: Reprodução da Internet

Pelo menos 30 prefeitos de municípios do estado do Rio de Janeiro estão enfrentando problemas com o Ministério Público e a Justiça por falta de transparência e têm assessores e secretários trabalhando para aumentar a lista. No dia 26 de julho a Justiça Federal condenou a Prefeitura de Búzios, na Região dos Lagos do Rio, a regularizar as pendências encontradas no site oficial e promover a correta implantação do Portal da Transparência, publicando todos os atos. A gestão é do prefeito André Granado (foto).