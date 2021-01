Assassino confessa que matou ex-mulher no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio

Paulo Soares foi preso pela polícia na madrugada de ontem suspeito de assassinar a ex-mulher a facadas no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Roberta Pedro de Oliveira tinha 26 anos e foi morta com pelo menos 10 facadas na última terça-feira.

Após fugir da cena do crime, Paulo se apresentou na 23ªDP (Méier) e, ainda durante a madrugada, foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Durante depoimento, ele confessou o assassinato motivado por não aceitar o fim do relacionamento.

“Ele disse que disferiu três facadas nela, só que, diferentemente disso, foram diversas facadas, acredito que cerca de dez, o laudo de IML vai confirmar isso pra gente”, disse o delegado Pedro Casaes.

Irmã ficou ferida

De acordo com as investigações, eles terminaram um relacionamento na última segunda-feira e, no dia seguinte, ela foi na casa onde eles moravam para pegar alguns pertences com a irmã. Nesse momento, Paulo pegou uma faca e passou a golpear a vítima. A irmã de Roberta também foi esfaqueada na perna, mas não sofreu ferimentos graves e passa bem.

“Ele confessou o crime, disse que não aceitava a separação, que estava com muito ciúmes e perdeu a cabeça”, comentou o delegado titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).