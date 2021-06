Assassinatos de mãe e filho em Duque de Caxias podem ter o envolvimento do tráfico ou da milícia; DHBF investiga

A guerra violenta pela disputa de território entre traficantes de drogas e milicianos em Duque de Caxias pode ter motivado a execução de mãe e filho. Essa é a principal linha de investigação adotada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Elineusa Batista da Silva, de 65 anos, e Anderson Pereira da Silva, 45, foram brutalmente na última quarta-feira, dentro de casa, na Vila Urussaí, em Saracuruna, distrito de Duque de Caxias. O corpo de Anderson, que levou a maior quantidade de disparos, ainda foi carbonizado.

No local do crime, a Polícia Civil recolheu mais de 50 estojos de fuzil calibre 5.56. As investigações da especializada apontam que traficantes estão envolvidos em outros homicídios na região. A DHBF acredita que Elineusa tenha sido a primeira a ser atingida pelos tiros. Uma granada chegou a ser arremessada na casa onde ambos moravam juntos.

A Polícia Militar informou que policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram chamados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem no endereço, encontraram Elineusa e Anderson mortos.