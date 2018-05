Foto: Divulgação

Um homem, conhecido como “Poc Poc” foi morto a tiros na manhã de hoje, dia 18. O crime aconteceu na Rua Gerard Danon, no bairro de Corumbá, em Nova Iguaçu. De acordo com as informações dos moradores, eles ouviram os disparos e acionaram a polícia.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SÁBADO (19) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.