Assaltantes tocam o terror em Shoping na Baixada

FOTO: DIVULGAÇÃO

De acordo com a polícia o crime aconteceu por volta das 21:00h.

Um assalto a uma joalheria no shoping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, assustou comerciantes e clientes que estavam no local.

De acordo com a polícia, criminosos armados roubaram uma joalheria do shoping por volta das 21:00h. Acionados, policiais do 21°BPM (São João de Meriti) chegaram no local logo depois da ação, houve troca de tiros com os criminosos no estacionamento do centro comercial, mas ninguém ficou ferido. Após o confronto com a polícia, os suspeitos conseguiram figir.

Os PMs ainda fizeram buscas pelos criminosos em toda região, mas ninguém foi preso.

Em nota, a assessoria do Grande Rio confirmou o roubo e informou que os bandidos fizeram disparos para o alto.

Acompanhe a nota na íntegra:

– A administração do Shopping Grande Rio informa que na noite desta terça-feira, 25/07, foi vítima de assalto em uma de suas lojas. Ao saírem das dependências do mesmo, os bandidos dispararam tiros para o alto, felizmente não houveram feridos. O Shopping está prestando assistência à loja e colabora com as autoridades competentes –