Assaltantes morrem após tentarem bancar os ‘espertões’ com PM

Foto: Reprodução / Whatsapp

Dois criminosos ainda não identificados morreram após tentarem roubar o carro de um terceiro sargento do Batalhão de Choque (BPChq) no Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu, na manhã de hoje. O policial, que estava de folga, trocou tiros com os bandidos, que morreram dentro do veículo que estavam.

De acordo com a Polícia Militar, o sargento entrou em confronto armado com criminosos durante tentativa de assalto na altura do Km 67 , em Vila de Cava.

