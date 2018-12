Assaltantes fazem funcionários de banco reféns em Caxias

Uma quadrilha de assaltantes de banco assaltou uma agência do banco Santander, manhã de ontem, em Duque de Caxias. Os criminosos são provenientes do Jacaré, na comunidade da Zona Norte do Rio. Segundo informações, três bandidos foram presos, entre os quais um baleado que foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Outros três conseguiram fugir.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) informaram que na fuga, os criminosos fizeram funcionários reféns. O bando levou uma certa quantia em dinheiro, celulares, cordões, relógios e alianças. Um dos bandidos presos foi identificado como Ronaldo Vicente Ferreira, de 40 anos. Os outros dois ainda não tiveram as identidades reveladas. A agência está localizada na Praça Roberto Silveira, no Centro de Duque de Caxias.

O caso vai ser registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), na Cidade da Polícia, Zona Norte da cidade, onde os funcionários também serão ouvidos. Alguns policiais do 15º BPM informaram que alguns funcionários tiveram pequenos arranhões e lesões na área do pescoço devido à força utilizada pelos criminosos na hora de segurá-los.