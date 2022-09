Assaltantes explodem agências bancárias na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Duas agências bancárias foam explodidas por criminosos na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (2). Os ataques aconteceram por volta as 4h contra uma agência bancária da Caixa Econômica, onde parte do teto cedeu, e outra do Santander, que teve danos menores, no bairro da Taquara.

A Polícia Militar informou que agentes que estavam em patrulhamento foram alertados por disparos na região. Ao chegarem na Estrada do Tindiba, se depararam com carros que tentavam bloquear a via e indivíduos efetuando disparos contra os policiais.

De acordo com a corporação, R$ 450 em espécie foram localizados e apreendidos, além de um saco contendo objeto perfurante em forma de cruz retorcida, conhecido como miguelito, usado para furar pneus. Ninguém foi preso na ação.

Pela manhã, agentes do esquadrão antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, foram surpreendidos com a explosão de um artefato no interior da agência da Caixa Econômica Federal. O policial Antônio Botelho, de 51 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também Zona Oeste da cidade. A especializada usou um robô para desarmar artefatos.