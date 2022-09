Assaltantes deixam jovem só de cueca em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Um jovem ficou só de cueca depois de ser assaltado no bairro Cabral, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima é abordada por dois homens em uma moto.

Imagens divulgadas pelo programa “Balanço Geral”, da TV Record, mostram os ladrões chegando em uma moto enquanto o jovem caminha sozinho na madrugada. Um dos homens desce do veículo e começa a revistar a vítima. Em seguida, o bandido tira o casaco do rapaz e depois puxa as calças dele.

A dupla foge e o jovem fica apenas de cueca, desnorteado. Ele ainda interfona na casa da frente, mas não é atendido e decide ir embora.

O proprietário da residência, que não quis se identificar, disse à TV que não atendeu ao chamado por suspeitar do jovem devido ao horário. “Eu vi só um rapaz. Estava sem camisa, eu achei meio estranho. Dá para ver que ele estava envergonhado, que ele estava puxando a cueca e colocando a mão na frente”, disse. Quando ele percebeu que o chamado era na verdade um pedido de socorro, a vítima já

tinha ido embora.