Árvore de Natal pega fogo no Centro de Valença, no Sul Fluminense

Uma árvore de Natal instalada na Praça da Bandeira, no Centro de Valença (RJ), foi destruída após pegar fogo na madrugada do último domingo (12).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local e conseguiu apagar o fogo. Segundo os agentes, as chamas foram causadas por um curto circuito. Moradores que passavam pelo local fizeram registros do incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A prefeitura informou que uma nova árvore de Natal já começou a ser construída na praça.