“ARTISTA É A MÃE”: Nova Iguaçu recebe exposição de sete mulheres na Fenig

As artes visuais em Nova Iguaçu ganham mais uma exposição. Dessa vez, sete mulheres da Baixada apresentam seus trabalhos na sede da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, a Fenig, órgão da Prefeitura. A partir desta sexta (14) até 11 de junho, o espaço abre a exposição “Artista é a mãe!”, de 9h30 às 16h30, na Galeria de Galeria de Artes Fenig – Rua Governador Portela, 812, 2º andar, Centro de Nova Iguaçu.

“São belos trabalhos de sete mulheres das artes visuais da Baixada. A temática da maternidade é sempre bela e eleva a dedicação dos nossos artistas, enriquecendo a cultura do nosso município”, afirmou o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

A curadora e também artista da exposição, Sílvia Schiavone (foto), destaca que são sete profissionais das artes visuais bem plurais, desde pintoras até criadoras que nunca participaram de exposições. Além de Sílvia, Carol Nascimento, Cintia Lima, Raquel R. Silva, Renata Fonseca, Tâmisa e Thaís Basílio apresentam suas obras.

“Eu pedi a elas trabalhos com temática relativa à maternidade. O assunto mãe e corpo é recorrente na atividade das mulheres. Falar desses trabalhos é falar sobre elas. Temos obras que destacam a relação mãe e filho, o corpo e o seio materno”, destacou Sílvia.

O trabalho de sete mulheres, que reflete a condição feminina da Baixada, fomenta as artes visuais em Nova Iguaçu.

“A gente colocar um trabalho dessas artistas numa instituição como a Fenig é comunicar as questões dessas mulheres para esse público. A gente cria potência para os profissionais das artes visuais da Baixada”, afirmou a curadora Sílvia Schiavone.

(Por Jota Carvalho – [email protected])