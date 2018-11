Artes marciais: atletas de Nilópolis faturam Ouro no Mundial de Karate-do

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Nilópolis recebeu no último final de semana na Vila Olímpica o 3° Campeonato Mundial de Karate-do. O evento foi realizado pela World Karate-do Traditional Confederation, com apoio da Yudansha Brasil, Confederação Brasileira de Karate Tradicional e Esportiva que contou com parceria da Prefeitura de Nilópolis, através da Secretaria de Esporte e Lazer. Participaram atletas do Peru, Argentina, Chile, Colômbia e Bangladesh, além das equipes brasileiras, que representaram Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Acre. Antes de dar início às competições, as delegações foram recepcionadas com uma breve exposição dos atrativos turísticos do Município, feita pela Secretaria de Turismo e uma apresentação da bateria da Escola de Samba Beija-Flor. Nilópolis fez bonito nas categorias que disputou.

Os representantes da cidade faturaram 16 medalhas. Luciano Deodoro Werneck (35 anos) – Categorias Master e Sênior – Sete medalhas: cinco de ouro, uma de prata e uma de bronze. Rômulo Silva dos Santos (33) – Categoria Adulto – Duas medalhas: uma de ouro e uma de prata. Dione Manoel da Silva Ferreira (31) – Categoria Adulto – uma medalha de ouro. Anderson Soares Araújo (39) – Categorias Sênior e Master – duas medalhas de ouro. Thifany Vitoria Alves de Queiroz (7) e Danyela Vitória da Silva Vieira (6), conquistaram uma medalha de prata e uma de bronze, cada.

Vale destacar que todos os atletas premiados são treinados pelo Mestre Robson Araújo dos Santos na Vila Olímpica de Nilópolis.

Prefeitura premiada

O prefeito Farid Abrão fez questão de acompanhar algumas das disputas e durante o evento participou de uma cerimônia em que a Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, foi condecorada com o troféu “Caminho com as mãos vazias”, uma honraria que os japoneses fazem a quem sempre estende a mão, em um ato de agradecimento da organização do torneio pelo apoio dado pela municipalidade.