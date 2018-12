Artes Marciais agitaram Queimados no fim de semana perante 2 mil pessoas

Nas arquibancadas do Ginásio Metodista, gritos de incentivo e muita empolgação. No tatame, disputas acirradas e emocionantes. Este foi o cenário de um fim de semana repleto de artes marciais em Queimados, na Baixada Fluminense. No sábado (8), cerca de 200 alunos da Vila Olímpica participaram do Festival de Judô, no Ginásio Metodista e, no domingo (9), no mesmo local, o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu movimentou a cidade. O primeiro torneio foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e o segundo, pela Federação de Jiu-Jitsu Profissional do Rio de Janeiro.

O evento de sábado movimentou os pequenos judocas da cidade de Queimados. Crianças de 4 a 17 anos fizeram uma competição especial, afinal, muitos dos atletas participaram pela primeira vez de uma disputa de campeonato. No fim, os alunos receberam troféus e medalhas. Os campeões celebraram a vitória com responsáveis orgulhosos que torciam das arquibancadas.

No domingo (9) mais um grande evento. Cerca de 1.500 pessoas lotaram as arquibancadas do Ginásio Metodista para a última etapa do Campeonato Carioca de Jiu-Jitsu profissional. Cerca de 800 atletas participaram da competição, divididas em 28 equipes de todo o estado do Rio. No fim, Maré Top Team foi o grande campeão com 390 pontos. Em segundo lugar ficou Santana BJJ (164 pontos) e, em terceiro, Gilvan Santos com 132 pontos.

O secretário da pasta, Júlio Coimbra, destacou a presença do público nos eventos. “Quero agradecer ao prefeito Vilela por estar sempre disposto a ajudar o esporte da cidade. O público compareceu e foi uma festa linda. Sabemos da importância de promover a prática esportiva para nossas crianças. Foi um ano muito produtivo”, disse o gestor.

Por Jota Carvalho / Hora H