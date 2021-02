A Polícia Militar encontrou na manhã de ontem um artefato explosivo fabricado no período da Segunda Guerra Mundial em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A munição foi encontrada por agentes do 16º Batalhão (Olaria).

Segundo a corporação, o dispositivo pesa cerca de 25 kg e foi encaminhado para a 22ª DP (Penha).