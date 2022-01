Arsenal avaliado em R$ 1,8 milhão é apreendido pela Polícia Civil do Rio 

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apreendeu 26 fuzis em uma casa no Grajaú, na Zona Norte do Rio, na tarde de hoje (25). O imóvel pertence a Vitor Furtado Rebollal Lopes, conhecido como Bala 40.

No local os agentes encontraram fuzis AR15 e 556, três carabinas, 21 pistolas, dois revólveres, uma espingarda calibre 12, um rifle e um mosquetão, fora caixas de munições para fuzil. Todo o material é avaliado em R$ 1,8 milhão.

De acordo com os investigadores, Vitor fazia uso do certificado de colecionador de armas para comprar o material em lojas legalizadas e, depois, revender para bandidos, principalmente traficantes da facção criminosa Comando Vermelho.

A ação tinha como objetivo cumprir 20 mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo criminoso denunciado por associação para o tráfico de drogas. Participaram da operação a Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP, que também contaram com o apoio da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme).

Os passos da investigação

A casa de ‘Bala 40’ fica ao lado de uma creche no Grajaú. Segundo as investigações, os fuzis apreendidos seriam entregues ao Comando Vermelho. “Essa ação é fruto de um trabalho de investigação em conjunto com o Gaeco, desde 2018. Desde então, algumas prisões já foram feitas. A

operação de hoje é um grande golpe na facção Comando Vermelho. Os responsáveis por todo esse armamento já foram presos”, explicou em coletiva o delegado e diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, Felipe Curi.

Bala 40 preso em Goiás

Segundo o MP, Vitor Furtado foi preso na última segunda-feira (24) em Goiás. Com ele, os investigadores dizem ter apreendido dentro de um utilitário outro arsenal: 10 mil munições de calibre 5,56 e 1 mil munições de calibre .308, todas para fuzis e carabinas.

“Chamou atenção o fato de que o Vitor se utiliza da possibilidade que a legislação faculta, de que colecionadores de armas possam comprar uma quantidade muito grande de armamentos para, com o auxílio da sua companheira e de outros elementos, traficar armas para o tráfico de drogas em

comunidades do Estado (do Rio)”, afirmou promotor de Justiça Romulo Santos, do Gaeco.

Na denúncia do MP que deu início a operação, os promotores do Gaeco relatam que os criminosos se associaram para vender drogas em três pontos principais da Região Metropolitana do Rio: Em São Gonçalo: Complexo do Salgueiro, complexo da Almerinda e Morro da Viúva e no bairro Jardim Catarina; Em Niterói: Morro do Preventório;

E no Rio de Janeiro: Jacarezinho, Rato Molhado, Morro do Engenho, Manguinhos, Complexo do Lins, Parque União e Fallet-Fogueteiro.

Castro comemorou apreensão

Em suas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), comemorou a apreensão. “Acabo de receber um telefonema do secretário Allan Turnowski informando que a Polícia Civil encontrou um arsenal com 27 fuzis dentro de uma casa no Grajaú. Parabéns Polícia Civil por impedir que essas armas de guerra chegassem às mãos de criminosos. Investigação, inteligência e ação!”, escreveu Castro.