Arco Metropolitano ganha cabine da Polícia Militar em Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

A alocação será entre os kms 69 e 70 da pista sentido Itaguai.

A Polícia Militar inaugura amanhã (18), às 14:00 horas, uma cabine de policiamento no Arco Metropolitano, no trecho Nova Iguaçu. A alocação do destacamento na Estrada de Adrianópolis, entre os kms 69 e 70 da pista sentido Itaguaí, está alinhada ao combate a crimes na região e será um ponto de apoio para ações policiais desenvolvidas na via.

A instalação deste equipamento também facilitará a mobilidade do efetivo do 20ºBPM (Mesquita) e a visibilidade da atuação de equipes policiais na rodovia.