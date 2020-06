Arbitral dos clubes sugere data de retorno do Estadual do Rio

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Nesta segunda-feira (15), no Conselho Arbitral realizado virtualmente, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca de 2020 debateram assuntos pertinentes ao retorno da competição.

O presidente da Ferj Rubens Lopes reafirmou que não abre mão dos pilares preservação da saúde individual e coletiva e ainda contribuir no combate à disseminação da COVID-19; obediência às determinações das autoridades; e observância do Protoloco rigoroso e técnico com bases científicas.

Os presentes debateram, democraticamente, sugestões das datas de reinício da Taça Rio, após aval oficial do governo. Caso este não venha até o dia 17, esta terça, assim que acontecer a Taça Rio será retomada no dia seguinte.

No decorrer da reunião, os clubes aprovaram também o atestado de saúde, alteração para 5 substituições com três paralisações na partida, a flexibilização para utilização de jogadores não profissionais, revisão da inscrição de atletas para a Taça Rio e voltarão a debater ainda o destino de uma vaga na Copa do Brasil.

Após a discussão, os clubes decidiram continuar o Conselho Arbitral nesta terça-feira, às 20h.

A sugestão de datas foi aprovada pela maioria. Dia 18 – Bangu x Flamengo; dia 19 – Portuguesa x Boavista;

dia 21 – Vasco x Macaé; Madureira x Resende e dia 22 – Fluminense x Volta Redonda; Botafogo x Cabofriense.

Abaixo os temas do edital

1 – Atestado de saúde da delegação dos clubes (passaporte) estabelecido no protocolo Jogo Seguro (fase 2): modelo, conteúdo e responsabilidade;

2 – Torneio Extra (§ 2º do art. 50 do REC);

3 – Substituições;

4 – Quantidade de atletas não profissionais;

5 – Inscrição e Registro (art. 21 e 36 do REC);

6 – Inscrição e Registro de atletas por associação diferente da que tenha jogado no mesmo campeonato;

7 – Assuntos pertinentes à conclusão do grupo Z;

8 – Outros assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca passíveis de discussão por decisão preliminar favorável da maioria.

(Fonte: Agência Ferj)