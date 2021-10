“Aquarela do Brasil” volta ao topo das mais gravadas no Dia  da MPB

Festejado todo dia 17 de outubro em homenagem ao nascimento da compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga, no ano de 1847, o Dia da Música Popular Brasileira ganhou um levantamento feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre as músicas brasileiras mais gravadas até agora e constatou que houve uma mudança na liderança desse ranking. “Aquarela do Brasil”, de autoria de Ary Barroso, voltou ao topo, com 414 gravações.

“Garota de Ipanema”, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, agora ocupa a segunda posição com 413 gravações e está à frente de “Carinhoso”, de Pixinguinha e Braguinha, que era a primeira colocada em abril deste ano e, no momento, é a terceira, com 411 gravações.

Atualmente, entre as cinco primeiras colocadas, também estão “Asa branca”, de Humberto Teixeira e Gonzagão (357 gravações), e “Manhã de carnaval”, de Luiz Bonfá e Antônio Maria (292 gravações). Nesse ranking, Tom Jobim se destaca por fazer parte da autoria de sete entre as 15 primeiras músicas do ranking.