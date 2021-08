Aprovados em processo seletivo assinam contrato em Belford Roxo 

A Secretaria de Educação de Belford Roxo convocou os 748 aprovados no Processo Seletivo para os cargos de estimulador para educação infantil, agente de apoio à educação inclusiva, auxiliar de educação infantil, merendeira, estimulador, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, zelador, motorista e ajudante de caminhão para a assinatura de contratos na última sexta-feira, no Heliópolis Atlético Clube. Ao todo, a

Prefeitura já contratou mais de três mil profissionais para a educação.

O prefeito em exercício Marcelo Canella destacou a importância desses profissionais da Educação para o

futuro das crianças. “Hoje temos pessoas capacitadas encarregadas de cuidar e ensinar nossas crianças. Estamos de braços abertos para juntos garantir um futuro melhor para elas”, resumiu Marcelo. “No meio de uma pandemia a Prefeitura oferece a oportunidade de emprego para a população. Boa sorte a todos nessa nova jornada com nossos alunos”, acrescentou o presidente da Câmara Municipal, Sidney Canella.

Ensino presencial

O secretário de Educação, Denis Macedo, informou que 98% das unidades escolares já retornaram com o ensino presencial. “Com mais essas contratações, esperamos retomar com 100%. A educação tem funcionado com o apoio de todos e tem sido um marco em todo o Estado. Sabemos da crise e desemprego

que assola o país, mas a cidade vem gerando oportunidades de empregos. Esses contratos garantem o trabalho dessas pessoas até o final do mandato e sei que elas se dedicarão e darão seu melhor”, disse Denis.

Compromisso coma cidade

A deputada federal Daniela do Waguinho reafirmou mais uma vez seu compromisso com a cidade. “Estou deputada, mas sou professora por formação. Votei a favor do aumento do piso salarial dos professores, pois, infelizmente, isso ainda é uma vergonha no nosso país. Estou ao lado do prefeito Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella sempre buscando contribuir para Belford Roxo. E é isso que essa geração de empregos está fazendo. Enquanto outras cidades estão com a taxa de desemprego elevada, Belford Roxo está avançando e dando oportunidades”, destacou a deputada.

Contribuir para a educação municipal

Aos 61 anos, Itamar Ferreira da Silva foi aprovado para a vaga de zelador na Escola Municipal Alejandro Fernandez Nuñes. Com experiência na educação, o profissional já trabalhou na iniciativa privada e espera contribuir para a educação municipal.

“A alegria foi imensa ao ver que fui selecionado. Valeu a pena a espera. É gratificante no mandato do prefeito Waguinho termos essa oportunidade, pois muitas pessoas ficaram desempregadas na pandemia e ele absorveu a mão de obra local, ajudando a população a conseguir sustentar suas famílias. Teremos que ser mais cuidadosos por conta das medidas de segurança, mas irei trabalhar com vontade e ajudar a recuperar esse tempo perdido para as crianças. Elas

precisam de um ensino de qualidade para terem um futuro melhor”, afirmou Itamar.

Visita a obras no bairro Shangrilá

As obras do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) de Shangrilá, em Belford Roxo, estão em ritmo acelerado. Desde a sua última visita à região, com o deputado estadual Márcio Canella e o prefeito em exercício Marcelo Canella, a deputada federal Daniela do Waguinho constatou a satisfação dos moradores pelas obras de saneamento, construção de rede de abastecimento de água e pavimentação em mais de 40 ruas.

A iniciativa é fruto de um convênio do Governo Federal com a Prefeitura. Em visita novamente à região, moradores agradeceram pela retomada das obras que estão sendo

executadas em tempo recorde. “Passar por essas ruas que ficaram anos abandonadas é gratificante. Nossa principal está asfaltada e o morador finalmente tem o seu direito de ir e vir. Agradeço em nome de todos pelo comprometimento e pelo trabalho realizado. As obras chegaram onde ninguém mais teve coragem de transformar”, enfatizou Thiago, morador há 32 anos do bairro.

Conhecida na região e moradora há 46 anos, Bia do Sacolão destacou o comprometimento da deputada federal Daniela do Waguinho na retomada das obras. “Nós tínhamos um problema com a Estrada Miguel Couto onde o asfalto sempre cedia e o trabalho tinha que ser feito inúmeras vezes. O prefeito Waguinho, a deputada Daniel do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella viram a necessidade de resolução e foram feitos 20 cm de concreto antes de cair o asfalto. O PAC 2 tem alcançado muitas ruas nos morros

também eliminando a lama que predominava na região. A cada dia o trabalho avança”, destacou Bia.

Outro morador e liderança do bairro satisfeito é Rafael do Gás. “Podemos ver obras por todos os lados. Isso se deve a um trabalho de excelência e parceria. É gratificante voltar a caminhar nas ruas do bairro e ver os moradores satisfeitos. Tenho certeza que esse é só o início de muitas coisas boas que estão por vir”, exaltou Rafael.

Obras do PAC 2

Em 2019, logo após ser eleita, a deputada federal Daniela do Waguinho conseguiu destravar o PAC 2 em Shangrilá para o andamento das obras. Ao percorrer o bairro nesta sexta-feira (20-08), ao lado do prefeito em exercício Marcelo Canella, a deputada lembrou que há um ano, a cidade recebeu o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho e o senador Flávio Bolsonaro para inaugurar trechos das obras em Shangrilá e São Leopoldo (também incluído no PAC2).

“Ouvimos os apelos da população que vivia na lama, poeira e esgotos a céu aberto para a retomada das obras de infraestrutura e inverter esse cenário. Muitas ruas já foram beneficiadas. Reafirmo meu compromisso com a cidade sempre em busca de investimentos para atuar em todas as áreas”, destacou Daniela.