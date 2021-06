Após usar celular na cadeia para tentar falar com MC Marcelly, ex acusado de agredi-la é transferido para Bangu 1

A tentativa de MC Marcelly, de 29 anos, de reconstruir a vida após uma série de agressões sofridas pelo ex-marido Francimar Jorge Cavalcante, o Frank, de 38 anos, ainda é difícil.

Além dos tratamentos médicos a que se submete para se recuperar do transplante de córnea feito às pressas para que ela não ficasse cega por causa de um soco dado por ele, a funkeira vinha sendo contactada pelo agressor por celular, no WhatsApp, diretamente da cadeia.

Segundo o advogado de Marcelly, Janser Myller, poucos dias depois de ser preso, Frank começou a série de mensagens que ora alternavam um tom intimidador, ora tentavam apelar para o lado sentimental da funkeira.

“Ele já pediu para ela não denunciá-lo, para ela ficar tranquila que se ele fosse solto, ele não iria atrás dela, já pediu para amigos entrarem em contato para tentar sensibilizá-la e que fizesse uma declaração de que ele tinha boa índole para que o juiz o libertasse”, enumera o advogado que cuida da causa com Wilson Ribeiro.

“A Marcelly é uma pessoa extremamente fragilizada por tudo o que passou. Foram 11 anos de agressões e ainda agora, com ele preso, é uma pessoa que vive com medo e não tem paz”, diz Janser, que esperou a denúncia do Ministério Público para entregar os prints das mensagens que Frank mandava e evitar que ele respondesse em liberdade, como sua defesa tentava.

Agressor vai para Bangu 1

Ao tomar conhecimento do caso, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) fiscalizou a cela de Frank, onde foram achados dois aparelhos de celular.

“O mesmo sofrerá sanção disciplinar e será encaminhado à delegacia local para a realização do registro de ocorrência. Após o registro, o interno será transferido para a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1) ”, informou.

Frank foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelos crimes de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Pena, ameaça e cárcere privado. Por causa da agressão que quase custou a visão de Marcelly, a defesa da funkeira tenta mudar a denúncia para lesão corporal gravíssima, o que

aumentaria a pena dele.

“A Marcelly tem apoio psicológico para voltar aos poucos a sua vida. Mas ainda vive apreensiva. Não só ela, como toda a sua família. A mãe dela mesmo, que vive em outro estado, já foi alvo do Frank.

Ele descobriu onde ela estava e foi na porta dela fazer ameaças. Esse mesmo sentimento é compartilhado pelo irmão e a cunhada, que a resgataram”, contou o advogado.

O caso

No dia 2 de maio, a funkeira MC Marcelly foi resgatada pelo irmão, a cunhada e policiais militares após ser mantida por seis dias em cárcere privado por seu ex-marido, Francimar Jorge Cavalcante, o Frank.

Uma semana antes, a funkeira havia sido agredida e tentado sair de casa. Mas foi convencida a voltar e Frank a levou para Parati sem o seu consentimento. Na volta, ela passou a ficar em cárcere em casa.