Após ‘saidão de Natal’, 522 presos não retornam para as prisões do Rio

Depois do ‘saidão de Natal’, 522 detentos não voltaram para as prisões do Rio de Janeiro. O número representa 42% do total de 1.240 presos que foram liberados para passar as festas em casa. O prazo para retorno terminou às 22h do dia 30 de dezembro. Entre os presos que não voltaram, estão oito integrantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho.

A medida está prevista da Lei de Execução Penal e beneficia presos em regime semiaberto ou que têm trabalho externo e que já tenham usufruído de pelo menos uma saída especial nos últimos 12 meses. É necessário ainda apresentar bom comportamento e ter cumprido um sexto da pena, pelo menos. As saídas costumam acontecer em datas comemorativas como a Páscoa, o Dia das Mães e o Natal.