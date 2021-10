Após laboratório de loló explodir, polícia prende quatro traficantes

Quatro traficantes foram presos por agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), em diferentes hospitais, após a explosão de uma fábrica de lança-perfume, droga conhecida como loló. A especializada continua a varredura para identificar outras pessoas que estariam no local. Ao todo, até o momento, há dez suspeitos localizados.

A explosão do laboratório ocorreu ontem, no final da tarde, em um prédio de dois andares em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Logo após a explosão, vídeos circularam pelas redes sociais. Em um deles, uma testemunha diz que os traficantes “saíram correndo, pegando fogo”. O loló é um entorpecente à base de éter e clorofórmio, altamente inflamável.

Dos quatro presos, um deles é uma mulher, chamada Laila Regina de Lima Alvarenga, já havia sido presa pela mesma equipe da DRE em um outro laboratório da organização criminosa. Os presos devem ser indiciados por tráfico de drogas e por provocar um incêndio.