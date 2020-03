Após chuvas, prefeito anuncia retomada de obras em mais de 40 ruas em Shangrilá

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou o bairro Shangrilá para anunciar o retorno das obras que foram interrompidas temporariamente por causa das fortes chuvas. Acompanhado do deputado estadual Márcio Canella e da deputada federal Daniela do Waguinho, o prefeito andou pela Estrada Itaipu- Babi e acompanhou os trabalhos de terraplanagem. As obras são fruto de uma parceria com o Governo Federal e fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), onde mais de 40 ruas começam a ser beneficiadas com drenagem, saneamento básico, pavimentação e esgoto sanitário.

De acordo com o prefeito Waguinho, moradores do bairro aguardavam as obras há muitos anos. “Estamos com disposição e vontade de fazer. Lamentamos que o tempo chuvoso tenha atrapalhado o desenvolvimento das obras, mas elas voltaram com o ritmo acelerado para que essa luta diária dos moradores em transitar dificilmente pelas ruas

tenha fim”, destacou Waguinho.

“O morador de Shangrilá consegue ver que o progresso chegou para o bairro. Estou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) trabalhando para o governo estadual enviar recursos para que a cidade se

desenvolva cada vez mais”, resumiu o deputado Márcio Canella. A deputada federal Daniela do Waguinho destacou seu trabalho na Câmara buscando convênios para Belford Roxo. “Peço muito pelo município em Brasília e estou sempre mandando recursos para levar obras e melhorias à cidade”, acrescentou Daniela.

Julliane dos Santos mora há pouco mais de quatro anos na região e nunca viu obras no bairro até agora. “É uma melhoria e vai ajudar muito. Hoje consegui colocar meu carro na garagem”, disse Julliane. Estiverem também no bairros vereadores e secretários.

Reportagem; Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo