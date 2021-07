Após 20 dias desaparecido, pai reencontra filha no Hospital Municipal de Belford Roxo

Mais uma alta emocionante no Hospital Municipal de Belford Roxo. Após 20 dias sem notícias, Cláudia Regina da Rosa, 43 anos, reencontrou seu pai Jorge Luis da Rosa, 67, que estava desaparecido após sair de casa no bairro Vila Pauline.

Ele deu entrada na unidade através do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e iniciou um tratamento com a equipe multidisciplinar, que reconheceu a foto de Jorge que circulava nas redes sociais e jornais e conseguiu contato com a família que foi ao seu encontro.

Emoção

Emocionada ao levar seu pai para casa, Claudia Regina explicou que Jorge foi morar com ela há dois meses para dar sequência ao tratamento de saúde após sofrer um acidente doméstico. Com dificuldade na fala, locomoção e sem documentos, ele saiu de casa enquanto a filha foi se vacinar contra a covid-19. “Foram muitos dias de aflição e decidi pedir ajuda. Chorava todos os dias. Procurei muito ele até que recebemos uma ligação com o paradeiro do meu pai. Foi aí que fiquei aliviada, pois achava que ele já estava morto.

Agradeço a todos pela ajuda e à equipe do Hospital Municipal pelo tratamento oferecido a ele. Ele sorriu quando me viu”, disse Claudia.

Momento de lucidez

Uma das enfermeiras contou que enquanto estava dando banho em seu Jorge, ele teve um momento de lucidez e conseguiu descobrir o seu nome e de seus filhos. A assessora executiva do Hospital Municipal, Lilian Cristina, explicou que o paciente chegou pelo Samu como homem pardo não identificado, realizou exames laboratoriais e ficou na sala amarela sob os cuidados da equipe médica.

“Seguimos o protocolo até o paciente ter alta. Mas não o liberamos, pois ele precisava ter identificação. Foi feita uma busca pela documentação do paciente e de sua família. A equipe médica viu algo sobre um senhor desaparecido e teve

certeza que era o seu Jorge. Entramos em contato com a filha que rapidamente veio ao Hospital”, informou Lilian.