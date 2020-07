Após 13 anos fechado, Procon de São João de Meriti é reaberto

O Procon Municipal de São João de Meriti foi reaberto ontem pelo prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto (@drjoaoferreiraneto), após ficar 13 anos com as portas fechadas. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura realizou uma inauguração simbólica da unidade, que volta a atender no mesmo endereço, o Shopping do Jeans, em Vilar dos Teles.

“Estou muito feliz de estar reinaugurando o Procon Meriti, é uma instituição que vai resolver muitos conflitos entre as partes, conflitos esses que aumentaram muito durante a pandemia. Vamos atender principalmente a população mais carente que, às vezes, não tem condições de pagar um advogado. Quero parabenizar todos os envolvidos em mais este trabalho em benefício da população e dos empresários”, relatou o prefeito.

Supervisor geral do Procon de São João de Meriti, Sandro Moreira, contou que o prefeito, Dr. João conseguiu reparar o lapso temporal de 13 anos sem funcionamento do órgão, “Não tínhamos mais a figura do Procon na cidade, agora estamos aqui para dialogar, resolver conflitos e a população terá a quem recorrer.”, afirmou.

O subsecretário de assuntos jurídicos do Procon Meriti, Marcio Egger, reafirma a fala do supervisor, “Nossa população ficou desassistida neste período, vamos fazer nosso trabalho e evitar demandas jurídicas, assim todos ganham.”

O Procon Municipal de São João de Meriti passa a contar com corpo jurídico, composto por advogados e atendentes. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Egas Muniz 22, em Vilar dos Teles, ou pelo WhatsApp 21 99897-8431.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.