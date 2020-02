Apesar dos criadores de pânico, não existe nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil

O Brasil tem 16 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus, mas nenhum foi confirmado até este domingo (02/02/2020). Os dados são do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.

São Paulo continua com o maior número de suspeitos de terem contraído a doença: oito, com dois casos descartados. Em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com quatro. Santa Catarina e Paraná apresentaram três casos suspeitos da doença, mas foram descartados.

Neste domingo, a primeira morte pelo coronavírus fora da China foi confirmada nas Filipinas. Até o momento, trezentas e cinquenta pessoas morreram na China, por causa da doença. Outros país asiáticos apresentam casos da doença: Japão,Tailândia, Cingapura, Correia, Malásia.

O coronavírus chegou ao continente europeu com confirmação de doentes na França, Inglaterra, Rússia, Itália e Suécia. Este novo coronavírus foi descoberto no fim de dezembro do ano passado na China. Os primeiros vírus da família do corona foram descobertos em 1960.

Devido a situação, no dia 30 de janeiro, a OMS- Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência global em saúde. (Fonte: Dayana Vítor Rádio Nacional de Brasília).

Edição: Jota Carvalho, O Velho Escriba / Hora H – jota.carvalho@yahoo.com