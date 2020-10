Apesar do Covid-19, rodas de samba podem voltar na Capital do RJ

Jota Carvalho

Após serem vetadas da Fase 6B de flexibilização, a Prefeitura do Rio liberou as rodas de samba em uma reunião realizada no sábado (3) junto ao prefeito Marcelo Crivella e ao superintendente da Vigilância Sanitária Flávio Graça.

De acordo com o vereador Felipe Michel, o prefeito compreendeu a situação dos sambistas e aceitou derrubar o veto, desde que o protocolo de segurança seja seguido.

A Vigilância Sanitária do Rio confirmou que uma retificação será publicada no Diário Oficial nos próximos dias.

Orientações da Vigilância Sanitária

1. Mesas e cadeiras devem ser reorganizadas, respeitando o espaçamento mínimo de dois metros de distância entre elas, conforme determinado no Decreto RIO Nº 47.282.

2. Em cada mesa deve ser respeitada a ocupação de, no máximo 50%, exceto para o mesmo grupo de pessoas.

3. Artistas devem utilizar máscara durante todo o tempo, exceto quando estiverem se apresentando no palco.

4. Todas as pessoas envolvidas no backstage e staff artístico devem usar máscara e demais EPIs necessários à atividade, respeitando a distância de precaução de dois metros, inclusive os músicos que atuarão nos palcos (com exceção para instrumentos de sopro).