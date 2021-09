Apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff é invadido na Zona Sul do Rio

Agentes da 14ª DP (Leblon) investigam a invasão e a tentativa de furto no apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O caso ocorreu no último sábado. Os vizinhos fizeram o alerta após perceberam que a porta estava arrombada. O caso foi registrado

A perícia foi feita no domingo, e imagens de câmeras de segurança também foram solicitadas para identificar o autor do crime. Nada foi levado do imóvel. A investigação segue em andamento.