ANTT reduz valor de pedágio na Via Dutra a partir de 1º de março

A partir de 1º de março deste ano, a Rodovia Presidente Dutra inicia um novo período de concessão. No Diário Oficial da União da última quarta-feira, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Rodoviários) publicou resultado de reunião de diretoria realizada terça-feira (22) em que definiu a tabela dos novos valores de pedágio.

Assumida pelo Grupo CCR mais uma vez, que venceu o processo de licitação com desconto de 15,31% sobre a tarifa básica, o sistema rodoviário (do qual a Dutra faz parte juntamente com outros trechos) terá descontos nas praças de pedágio nos 625,8 km de extensão. Com a proposta vencedora, o custo do pedágio por km foi reduzido para R$ 0,116.

Como é um novo contrato, a rodovia terá tarifa diferenciada para pista dupla e pista simples; desconto para usuários frequentes (DUF); pontos de parada para caminhoneiros; compartilhamento do risco cambial; e será a primeira concessão a usar o sistema Free Flow, sem praças de cobrança, com pagamento de acordo com a quantidade de quilômetros rodados.

Novos valores

O pedágio atual, que vai de R$ 3,50 a R$ 14,20 sofrerá redução a partir da terça-feira (1º). Com isso, os valores ficarão entre R$ 3,40 e R$ 12,90. Com a publicação no DOU de hoje, as novas tarifas praticadas serão aplicadas nas praças de pedágio: Arujá/SP = R$ 3,40; Rodoanel – cabines avançadas de Arujá = R$ 3,40; Guararema Norte e Sul = R$ 3,40; Jacareí/SP = R$ 6,20; Cabines avançadas de Jacareí/SP = R$ 6,20; Moreira César/SP = R$ 13,00; Itatiaia/RJ = R$ 11,00; Praça de Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva Graça = R$ 12,90.