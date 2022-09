Anthony Garotinho renuncia a disputa de deputado federal

O ex-governador Anthony Garotinho teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, mas poderia recorrer

O ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) anunciou durante uma live na última segunda-feira (12) que desistiu da candidatura a deputado federal pelo estado do Rio. Na quinta-feira (8), ele teve a candidatura indeferida por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), mas poderia recorrer.

Garotinho ainda poderia recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas decidiu pela renúncia à candidatura.

Em julho, o Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão que suspendia os efeitos da condenação por improbidade administrativa do ex-governador.

Garotinho foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), em 2018, no processo sobre fraudes envolvendo o projeto Saúde em Movimento, na época em que ele era Secretário de Estado de Governo, entre 2005 e 2006.

Contudo, em 12 de julho desse ano, o presidente do STJ, Humberto Martins, atendeu a um pedido da defesa de Garotinho e suspendeu os efeitos da condenação. A decisão havia restabelecido os direitos políticos de Garotinho.

Ex-prefeito tem candidatura impugnada

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) manteve a impugnação da candidatura do ex-prefeito de Volta Redonda (RJ), Samuca Silva, a deputado federal. A decisão foi divulgada após um julgamento realizado na noite de segunda-feira (12).

A medida foi um pedido do Ministério Público Eleitoral, que alega que houve prática de boca-de-urna por funcionários de cargos comissionados da prefeitura nas eleições municipais de 2020, quando Samuca concorria à reeleição no comando do executivo.

Em nota, Samuca Silva reforçou que ganhou o processo em primeira instância. Disse ainda que não houve comprovação nos autos sobre o que foi apontado pelo MP, e que já recorreu da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).