Animais silvestres são resgatados em feira livre em Duque de Caxias

Mais de 30 animais silvestres que estavam à venda em um feira livre no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram resgatados no último domingo, numa ação realizada pela Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, através da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Também participaram da operação a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a Polícia Federal e o Ibama. Cinco pessoas foram detidas durante a incursão.

Agentes do Estado resgataram 32 aves, entre eles uma coruja. Um mico também foi salvo. Na ação também foram apreendidos 130 estilingues, 10 alçapões, 30 frascos de chumbinho e uma armadilha. A Lei Federal 9.605/98, artigo 29, define a venda de animais silvestres como crime, com pena prevista de 6 meses a 1 ano.

Crime

O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, advertiu que a prática de colocar animais silvestres em cativeiro sem autorização das autoridades responsáveis é crime. Ele disse também que os agentes públicos continuarão a agir contra os maus tratos impostos a esses animais. “Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização é crime. Realizamos essa operação para combater o tráfico desses animais e alertar a população sobre essa prática ilegal. Vamos continuar fiscalizando e trabalhando para coibir essas práticas”, advertiu o secretário.