Angra faz convocação para exposições em 2018

Foto: Divulgação

Em recente encontro na sede da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, a secretária se reuniu com a comissão que selecionou todas as mostras que acontecerão no ano de 2018 na Casa Larangeiras e Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis. Uma comissão formada pelo artista plástico Paulo de Lira e Ana Maris de Figueiredo, como artistas de notório saber, a artesã Rita de Cássia representando a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia e os servidores da Secretaria de Cultura e Patrimônio, Elson de Araújo e Willian Gama, analisaram minunciosamente cada proposta apresentada e seguiram o que regrava o edital de convocação.

No total, foram selecionadas 23 propostas que serão divididas entre os dois espaços culturais, a Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis e a Casa Larangeiras. A equipe da secretaria já está entrando em contato com os contemplados e informando as datas disponíveis. Todas as propostas foram recebidas até o dia 7 de dezembro, na sede da secretaria, e ao todo foram apresentadas 43 propostas.

Para a secretária de Cultura e Patrimônio, a convocação dos artistas por meio de edital é uma forma mais democrática de disponibilizar o espaço. “Com o edital de convocação, os artistas de nossa cidade puderam apresentar seus trabalhos e com isso nossa comissão pôde selecionar cada projeto apresentado, com fotos, textos e outros anexos que eram pedidos em edital” disse a secretária.

As exposições selecionadas para a Casa Larangeiras foram as seguintes: “Coisas do Mar”, “Artes que Encantam o Coração”, “Imagens Angrenses”, “II Arte e Cultura Guarani e Outros Povos”, “Olhares”, “Mãos Especiais”, “Cotidiano”, “Mostrando Arte”, “VerArt Pinturas”, “Mar de Angra”, “Yes, Nós Temos Banana”, “Arte Diversa” . Já para a Casa de Cultura, temos as seguintes amostras: “CoNterra”, “Gratidão em Sintonia”, “Arte Sensorial”, “Toda Humanidade Veio de Uma Mulher”, “Angra Antiga”, “Arte Náutica”, “Um Olhar Sobre Angra”,“Inclusão pela Arte”, “Das Cores de Angra”, “Artes com Amor”.