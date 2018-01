Angra dos Reis realiza a 40ª Procissão Marítima

Foto: Divulgação

O primeiro dia do ano de 2018 não poderia ser diferente em Angra dos Reis: festa no mar e coberto por um céu azul típico de verão, contrariando todas as previsões do tempo. A 40ª Procissão Marítima de Angra dos Reis, considerada o maior evento náutico das Américas, transformou o trecho entre a Praia do Anil e a Ilha da Gipóia, na Praia das Flechas, em uma enorme avenida para o desfile dos mais irreverentes e criativos barcos, parte deles concorrendo a R$ 30 mil em prêmios. Ao todo, 17 embarcações de médio e pequeno porte se inscreveram e centenas de barcos participaram.

Os cais da cidade tiveram movimento intenso nos primeiros horários da manhã. Era a agitação dos “foliões do mar” embarcando, já que às 11h era a hora da concentração dos barcos na Praia das Flechas, na Ilha da Gipóia e onde o júri, composto pela atriz e apresentadora Adriana Bombom, a Porta-Bandeira da Beija-Flor de Nilópolis e sambista, Selminha Sorriso e o grande ator angrense, Maycon Renan, estaria observando todos os detalhes das embarcações inscritas nas categorias alegoria, animação e originalidade. As lanchas também concorreram a uma premiação criada especialmente para elas.

Depois do desfile que coloriu a Baía da Ilha Grande e divertiu quem caiu na folia e quem só foi prestigiar e assistir, todos retornaram para as mediações da Praia do Anil, onde o palco aguardava o jurado para o anúncio dos vencedores e a entrega do cheque simbólico. A festa continuou com muita animação comandada pelos DJs Camila Alcici e David Dyer, e a banda Moda Universitária. Os vencedores ficaram da seguinte maneira:

Alegoria: São João da Procissão (1º lugar, prêmio de R$ 5.600 e trofeu), Maritsamba (2º lugar, R$ 3.800 e trofeu) e o Angra Paly (3º lugar,R$ 2.800 e trofeu).

Animação – prêmio Márcio Fla Angra, uma homenagem póstuma: primeiro lugar, Bota Chop com o prêmio de R$ 5.000 e troféu; 2º lugar, Caldeirão Boat, prêmio de R$ 3.200 e troféu e o terceiro colocado, To à Toa , que recebeu R$ 2.100 e troféu.

Originalidade: A Urubuzada ficou com a primeira colocação, com o prêmio de R$ 2 mil e troféu; O Pé de Cana faturou a segunda colocação, recebendo como prêmio o valor de R$ 1 mil e troféu. A Lancha vencedora foi a Me Solta Gilmar, faturando R$ 3 mil e troféu e em segundo, a Extravaganza, ganhando R$ 1.500 e troféu.