Angra dos Reis festeja 516 anos

A festa em comemoração aos 516 anos de Angra dos Reis começou cedo, na véspera (5), como reza a tradição da cidade. Iniciou com a corrida dos Santos Reis, passando pela Sessão Solene da Câmara de Vereadores; apresentação da Banda do Colégio Naval; dos grupos de Folia de Reis Estrela Guia e Luz Divina; corte do bolo; queima de fogos, e hoje, 6, alvorada às 6h, seguida do hasteamento da bandeira na Praça Seis de Janeiro, um café da manhã na Escola Municipal Regina Célia Monteiro Pereira, também no Morro do Carmo e Missa Festiva na Igreja Matriz.

No Iate Clube Aquidabã, dois secretários receberam o Título de Cidadão Angrense, o de Governo e Relações Institucionais e o Hospitalar, durante a Sessão Solene Alusiva à data. Enquanto isso, era dada a largada da Praça Zumbi dos Palmares, às 20h30, da 28ª Corrida dos Santos Reis.

A chuva deu uma trégua por volta das 22h e a população, aos poucos, foi chegando e tomando a frente da sede do Executivo e a Praça Nilo Peçanha. Dentro do prédio, o prefeito – acompanhado de sua esposa e das filhas, gêmeas, recebia servidores e amigos, como deputada federal, o pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, padre Ronaldo Joaquim, o diácono, Ednaldo Dayube, entre outros, antes do corto do bolo.

À meio noite em ponto, as portas da Prefeitura foram abertas para a população e a Folia de Reis entrar, brindando através da música, mais um ano de aniversário de Angra dos Reis. Logo depois, todos cantaram parabéns embalados pela Banda do Colégio Naval e ao som e iluminação dos fogos de artifício, encerrando na madrugada do dia 5 para o dia 6, as atividades comemorativas.

Hoje, às 6h, os moradores do Centro da Cidade foram acordados com uma alvorada e a banda do Colégio Naval, que se apresentou na Praia da Matriz e na Praça Seis de Janeiro, o prefeito, acompanhado do seu secretário de Governo, já estavam na comunidade para o café da manhã, que é mais uma tradição da comemoração de aniversário da cidade. O Café da manhã foi servido a todos os presentes após o hasteamento das bandeiras de Angra dos Reis, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A Missa Festiva ocorrida na Igreja Matriz encerrou a programação.