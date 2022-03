Aneel aprova reajuste de até 17,3% na conta de luz de consumidores da Light e da Enel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (15) reajustes entre 12% e 17%, em média, nas contas de luz de clientes da Light e da Enel Rio – distribuidoras de energia que atendem consumidores do estado do Rio de Janeiro.

O maior reajuste será para os clientes da Enel Distribuição Rio, que atende 3 milhões de unidades consumidoras.

A agência informou que o reajuste da Enel Rio será de: 17,14% para clientes residenciais; 15,38% para consumidores de alta tensão; e 17,39% para os consumidores de baixa tensão, como pequenos negócios, exceto os clientes residenciais. Com isso, ao todo, o efeito médio do reajuste tarifário da Enel Rio será de 16,86%. Os novos índices já estão em vigor.

Light

Já para os clientes da Light, o reajuste terá um efeito médio de 14,68%, considerando todos os tipos de consumidores. Por tipo de consumidor, o reajuste médio da Light será de: 15,41% para clientes residenciais; 12,89% para consumidores de alta tensão; e 15,53% para os consumidores de baixa tensão, como pequenos negócios, exceto os clientes residenciais. Os novos índices entraram em vigor hoje (15).

O reajuste da Light foi feito a partir de um processo chamado “revisão tarifária periódica”, realizado, em média, a cada quatro anos. O objetivo é adequar o contrato para custear os investimentos e a operação.

Já o reajuste da Enel Rio foi dentro do reajuste tarifário anual, que acontece no aniversário de contrato de cada distribuidora, com exceção de quando há a “revisão tarifária periódica”.

Motivos

A alta de dois dígitos na conta de luz foi influenciada, principalmente, pelos encargos setoriais e pelos custos para comprar e distribuir energia. No ano passado, o país passou por uma crise energética que elevou o custo para produzir energia.

As concessionárias do Rio também são afetadas com os chamados “gatos”, ou sejas, os furtos de energia. Cerca de 40% da energia é furtada, e o custo é distribuído entre os consumidores que pagam a conta de luz.

Aneel aprova novo empréstimo bancário de R$ 10,5 bi ao setor elétrico; consumidor paga

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu ontem, que o novo empréstimo ao setor elétrico para cobrir os custos da crise energética do ano passado será de até R$ 10,5 bilhões, dividido em duas partes. O dinheiro será levantado junto a bancos públicos e privados. O financiamento, com cobrança de juros, será pago pelos consumidores de energia através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir de 2023. A primeira parte do empréstimo foi regulamentada e será de até R$ 5,3 bilhões, à vista.

Consumidor paga R$ 20,7 bi de bandeira tarifária em 2021, mas fica devendo R$ 10,5 bi, diz Aneel

A segunda parte do empréstimo, porém, ainda será avaliada pela agência e passará por consulta pública. Não há previsão de quando isso ocorrerá. (Informações do g1)