ANDREZA CLEMENTE: Passista é promovida a musa da São Clemente

Jota Carvalho

[email protected]

O sonho de toda passista em ter seu talento reconhecido no mundo do samba. Levando o nome da agremiação até em sua certidão de nascimento, Andreza Clemente foi promovida a musa da São Clemente e terá uma bela posição de destaque no desfile da Preta e Amarela da Zona Sul no Carnaval de 2022.

Andreza desfila na escola desde 2013 na Ala de passistas. Já participou de diversos concursos e sempre levou o nome da agremiação. Recentemente ficou entre as três melhores passistas do Grupo Especial no concurso “Que Beleza!”, promovido pela Viradouro.

“Após o resultado do concurso, a direção da escola me procurou e me promoveram de passista à musa. Sou muito grata por todas as outras oportunidades que foram confiadas a mim, enquanto estive na ala de passistas da agremiação. Agradeço muito aos diretores da ala e a Direção da São Clemente. Será muito especial”, revelou Andreza.

O anúncio oficial foi feio através de uma live realizada pela escola, na última quinta-feira (25/02). As novidades e preparação para o carnaval da musa podem ser visto através de suas redes sociais @andrezaclemente.br onde já acumula mais de 120 mil seguidores e fãs.