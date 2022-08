André Ceciliano une discursos em Seropédica e sai mais fortalecido

A noite desta quarta-feira (3) foi marcada por fortalecimento para o candidato do PT ao Senado, André Ceciliano. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) atraiu centenas de pessoas durante encontro no Seropédica Atlético Clube, no Centro.

O evento foi articulado por dois políticos de maior representatividade do município da Baixada Fluminense: o prefeito Professor Lucas Dutra (PSC) e o vereador Wattyla Cebolinha (PTB). Ambos declararam apoio a Ceciliano, que tem fortalecido sua base a cada encontro com diversos segmentos da sociedade.

Uma das estratégias da campanha de André é sedimentar o discurso em torno da união de forças pelo crescimento do Rio de Janeiro. Como resposta, os aliados que apoiam sua candidatura são unânimes em afirmar que o estado terá um forte representante para defender causas importantes no Congresso Nacional.

No encontro, o político não fez promessas, mas enfatizou que irá trabalhar com afinco para fazer do seu mandato de senador uma porta aberta para discussões de temas imprescindíveis e necessários na busca por soluções para o RJ e o país.