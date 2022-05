André Ceciliano ultrapassa Romário rumo ao Senado

A pesquisa do Instituto Ipec mostra que o apoio do ex-presidente Lula aumentam as chances do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT) chegar ao Senado. O candidato petista chega a a 40% dos votos, enquanto Romário (PF), que mantém sua imagem vinculada ao presidente Jair Bolsonaro, fica com 34% das intenções do eleitorado. Dos eleitores ouvidos, 20% afirmam que anulariam o voto e 5% não souberam responder.

Já em um cenário sem os respectivos apoio dos candidatos ao Senado, Romário ainda lidera com 29%, seguido por Cabo Daciolo (PDT), com 10%. Alessandro Molon e Daniel Silveira têm 8%, em empate técnico com André Ceciliano, com 6% dos votos. Considerando a margem de erro para cima e para baixo, o segundo lugar para o senado estaria empatado.

Margem de erro é de três pontos percentuais

A pesquisa feita pelo Ipec (formado por antigos membros do Ibope) foi realizada entre os dias 19 e 22 de maio, com 1.008 entrevista, em todo o estado do Rio de Janeiro, a pedido da Rio Indústria. A margem de erro é de três pontos percentuais. Está registrada no TSE sob o número RJ-06388/2022.