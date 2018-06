Andrade Araújo: Prefeitura de Belford Roxo começa a revitalizar Rua Carlos Nunes

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Depois de vários anos convivendo com o abandono, moradores da Rua Nunes Sampaio, no bairro Andrade de Araújo, em Belford Roxo, já podem comemorar. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Conservação, começou a preparar a via para receber as obras de pavimentação. A rua, uma das principais da localidade, será toda revitalizada e ganhará um novo calçamento, nova iluminação e paisagismo, ao longo dos seus cerca de dois quilômetros de extensão. As obras fazem parte do projeto “Seu Bairro de Cara Nova”, que já beneficiou mais de 30 bairros no município com obras de saneamento básico, pavimentação, calçada com acessibilidade e nova iluminação com lâmpadas em led.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA (13) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.