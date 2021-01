Amigo de quatro patas: RJPET lança calendário de campanhas de adoção de animais

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, através da Subsecretaria RJPET, lança neste domingo (10) o calendário das campanhas de adoção de animais em parceria com o Bangu Shopping. Todo segundo domingo de cada mês, das 13h às 17h, o shopping da Zona Oeste do Rio receberá feiras de adoção de gatos e cães.

“Este calendário em parceria com o Bangu Shopping é uma oportunidade importante de dar um lar a animais resgatados e abandonados. Pretendemos, ainda, com total apoio do governador Claudio Castro, levar as campanhas de adoção para outras regiões do nosso estado, para que mais famílias tenham a chance de encontrar seu novo melhor amigo”, explicou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Ato de responsabilidade social

De acordo com a gerente de Marketing do Bangu Shopping, Mônica Freitas, participar do projeto do Governo do Estado é um ato de responsabilidade social. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo aproximadamente 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães.

“Atuar em defesa dos animais sempre foi e continua sendo uma de nossas prioridades”, disse Mônica Freitas. Por conta da pandemia, a feira segue todas as recomendações de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus. Entre as medidas estão o uso de álcool em gel, a obrigatoriedade do uso de máscaras e o controle de circulação de pessoas para evitar aglomerações.

O que fazer para adotar

Antes de levar um pet para casa, os interessados em adotar devem apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

Serviço

Campanha de adoção RJPET no Bangu Shopping

Dia: domingo (10/1)

Horário: das 13h às 17h

Local: Bangu Shopping (Rua Fonseca, 240) – Portaria 1, ao lado da loja Centauro.