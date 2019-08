America: “Aqui não há reservas”, diz técnico Ney Barreto sobre a qualidade dos jogadores

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Depois da batalhada e importantíssima vitória sobre o Serrano por 2 a 1, no último domingo (4), em Petrópolis, o técnico Ney Barreto pôde constatar, na prática, a importância do bom elenco americano, que foi marcante na estreia rubra na Taça Corcovado. O treinador refutou qualquer nomenclatura diferente para os onze titulares que começaram a partida passada.

– Queria enfatizar que aqui não há time alternativo ou misto. Raphael Carioca, William Chrispim, Chayene, Anderson Künzel, Matias Sosa, Tiago Corrêa… o nível desses jogadores é excelente, embora eles não tenham começado as últimas partidas. Aqui não há reservas. Nosso grupo é muito bom e essa qualidade me deixa à vontade para mudar sempre que necessário – ressaltou, observando a necessidade de parâmetros básicos para confirmar a ideia.

– Desde que assumi ouço que o grupo é muito bom, mas você só afere isso na prática quando dá a outros atletas a oportunidade de jogar. São jogadores que fazem parte de um grupo talentoso, que estavam com fome e queriam muito a chance de iniciar uma partida. Alguns que ficaram de fora vinham de uma sequência intensa, uma batida de jogos decisivos. Havia essa necessidade de administrar isso e o fizemos, com planejamento e responsabilidade, além de muita troca de informações com a comissão técnica.

Ney ainda destacou que a decisão poderia ser tomada em qualquer partida, independentemente de qual fosse o rival.

– Nunca houve nenhum menosprezo ao adversário. Sabíamos que o confronto com o Serrano seria duríssimo independentemente da formação que utilizássemos, e ficou ainda mais complicado devido às condições de jogo, incluindo muita chuva, frio e campo irregular.

O condicionamento físico coordenado pela equipe do preparador Felipe Venturin mereceu menção especial do técnico americano.

– O trabalho de preparação física tem de ser valorizado. Nosso time atuou muito bem mesmo em meio àquelas condições dificílimas e sequer teve cãimbras.

Por fim, Barreto reiterou sua confiança no elenco americano para a disputa do returno e a busca pelo acesso.

– Fizemos algo que planejamos e, felizmente, deu certo. (Fonte: Site Oficial do AFC – Foto: Márcio Menezes / America Rio).