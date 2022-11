Alvo de operação da PF e do MPF, filho do ex-governador Sérgio Cabral está foragido

Empresário é uma das 27 pessoas com mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio pelo crime de comércio ilegal de cigarros; esquema causou prejuízo de $ 2 bilhões à União

O empresário José Eduardo Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é um dos alvos da Operação Smoke Free, desencadeada na manhã desta quarta-feira (23) pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) contra uma organização criminosa armada e especializada na venda ilegal de cigarros.

Ao todo, a 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu 27 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão e determinou bloqueio, sequestro e apreensão de bens no valor de R$ 300 milhões. Dentre eles estão imóveis, veículos de luxo, criptomoedas, dinheiro em espécie e depósitos em contas bancárias.

Além de policiais, bombeiros, empresários e até um servidor do governo federal, entre os alvos também está Adilson Coutinho de Oliveira Filho, o Adilsinho, que já esteve na mira da PF e do MP do Rio no ano passado, e Luiz Antônio Verdini de Carvalho, que foi preso pela manhã em Brasília. Ele já foi treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ocupa atualmente o cargo de assessor da Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor, do Ministério da Cidadania.

Segundo a Polícia Federal, até o final da manhã, 12 haviam pessoas haviam sido presas, entre elas um policial federal e ao menos sete policiais militares. Dos 27 mandados de prisão, 15 deles são contra PMs de seis batalhões (4º BPM, 15º BPM, 24º BPM, 28º BPM, 33º BPM e BPVE.), dois bombeiros e um agente federal.

Prejuízo de R$ 2 bi à União

A investigação aponta que, durante um período de três anos, a quadrilha falsificou ou não emitiu notas fiscais e transportou e vendeu cigarros vindos do crime em territórios dominados. A PF informou ainda que em consequência, a organização lavou o dinheiro obtido ilicitamente e remeteu altas quantias ao

exterior. Ainda segundo a corporação, o grupo causou um prejuízo de R$ 2 bilhões à Fazenda Nacional.

José Eduardo Cabral é dono de uma produtora de eventos, feiras e shows, a ZC Entretenimento. Em nota, a Polícia Militar informou que o ex-governador Sérgio Cabral passou mal dentro da unidade prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e recebeu atendimento médico ao saber do pedido de

prisão. No momento, seu estado de saúde é estável.

Três anos de operações ilegais

A investigação, que começou em 2020, descobriu que desde 2019 “o grupo criminoso reiteradamente atuava na falsificação ou não emissão de notas fiscais, depositava, transportava e comercializava

cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas, como facções e milícias”.

Ainda segundo os investigadores, a quadrilha contava com “uma célula de serviço paralelo de segurança”, coordenada por um policial federal e integrada por policiais militares e bombeiros. Os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Se condenados, podem pegar 66 anos de reclusão.

Relembre a Operação Fumus

Em junho de 2021, a PF, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ), e a Receita Federal deflagraram a Operação Fumus, contra uma quadrilha que impôs, com violência, um monopólio na venda de cigarros no RJ.

Adilsinho e o irmão, Cláudio Nunes Coutinho, eram procurados — Cláudio foi preso somente um ano depois, em julho passado, mas foi solto. Eles são apontados pelo MPRJ como os chefes da quadrilha.

Os promotores dizem que eles obrigavam pequenos comerciantes de várias partes do RJ a comprar cigarros da organização criminosa.

Quem não obedecia era roubado.

Na mira da operação

A lista dos alvos na operação Smoke Free: José Eduardo Cabral – empresário e filho do ex-governador Sérgio Cabral; Luiz Antônio Verdini de Carvalho – professor de Educação Física e assessor Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor, do Ministério da Cidadania; Adilson Coutinho de Oliveira Filho, conhecido como Adilsinho; Allan Cardoso Inácio de Assis – policial federal; Claudia Fernanda Carvalho Baptista; Wesley Faustino Martins; Bernardo Coutinho Loyola; Isaac Soares de Oliveira; Luis Carlos Rangel Junior; Romilson Nunes da Silva; Maxwell Ferreira da Silva; Moisés Oliveira do Bonfim; Andre Andrade dos Santos, conhecido como Marreco; Leandro de Melo Almeida.