Alunos do projeto Guarda Mirim são incluídos no Programa Jovem Aprendiz

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, entregaram ontem, carteiras de trabalho para os alunos do segundo grupamento do projeto Guarda Mirim, que finalizaram o primeiro ciclo do curso. Os jovens ainda puderam fazer cadastro para o programa Jovem Aprendiz.

O curso é idealizado pela Divisão de Planejamento e Projetos da Guarda Civil, em parceria com as Secretarias Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e de Assistência Social e Cidadania. O comandante da Guarda Civil, Fábio Souza, destacou que apesar das dificuldades, o projeto se concretizou. “Conseguimos entregar esse documento que simboliza a luta e batalha por sonhos de uma vida melhor. Portas serão abertas na vida profissional desses jovens”, resumiu o comandante, ao lado dos inspetores de Planejamento e Projetos da Guarda Civil, Thiago Silva e Egídio Soares.

Mais fácil

Segundo o secretário de Trabalho, Álvaro Nuna, agora é mais fácil adquirir a carteira profissional. “Antes, tínhamos que agendar ou ir para outro município. Agora não temos filas e realizamos no próprio Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Belford Roxo”, explicou. Nuna ainda destacou que esse é pontapé inicial para esses jovens na busca do primeiro emprego. “Uma das preocupações de empresas é exigir experiência, mas esses jovens não têm por nunca terem trabalhado. O governo está dando uma oportunidade a esses jovens de terem experiência”, acrescentou o secretário.

Processo de adaptação

Ao lado da mãe, Duane Cristina, 17, confessou que no início não estava se adaptando, mas que depois foi fazendo amizades e avançando no curso. “Aprendi muitas coisas. E agora com a minha carteira profissional está sendo a realização de um sonho para me estabilizar e ganhar meu próprio dinheiro. Quero trabalhar com cinema”, disse Duane. Quando sua mãe, Débora Passos, soube do projeto, entendeu que seria uma boa oportunidade de seus filhos aprenderem o que já estava sendo esquecido na sociedade. “Respeito, disciplina, hierarquia, e por aí vai. Isso me atraiu. E tudo o que nos foi dito na primeira reunião está sendo cumprido. Só tenho que agradecer”, finalizou Débora.

Aos 14 anos, aluno do curso, Rondineli Azevedo está feliz da vida com a nova carteira de trabalho. “É um sentimento muito bom. Meu sonho é ser engenheiro, mas quero seguir carreira militar. Mas para meu primeiro emprego, o que vier é lucro”, disse o menino. O curso para os 225 agentes da Guarda Mirim acontece de segunda a quinta, nos turnos da manhã e tarde. Os alunos participam de oficinas de informática, ética e cidadania, prevenção à dependência química e a violência escolar, noções de direito, defesa civil, inglês, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo