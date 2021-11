Alunos de Queimados enfrentam falta de professores e de apoio para as aulas remotas

Volta às salas de aula têm sido prejudicada porque não há profissionais em algumas turmas

O governo de Glauco Kaizer, em Queimados, na Baixada Fluminense, esqueceu que educação deve ser uma das prioridades de todo gestor. Após permanecerem mais de um ano e meio sem ir à escola por causa da pandemia, os alunos da rede municipal de ensino voltaram às salas de aulas, mas enfrentam um problema crucial: a falta de professores.

Os pais dos estudantes também reclamam da falta de apoio da rede durante o ensino remoto. Reportagem da TV Globo mostrou a revolta das famílias preocupadas com o futuro dos filhos, que estão com a educação ameaçada. “Revolta, indignação. A gente sabe que vai ser difícil recuperar esse tempo perdido”, disse a mãe de aluno. Segundo ela, o retorno às aulas presenciais começou em outubro. Entretanto, muitas turmas não têm professor.

O problema acontece em pelo menos duas escolas. Na Escola Municipal Scintilla Exel, do 1º ao 3º anos, os alunos só têm duas horas e meia de aula presencial por dia, semana sim e outra não. As turmas a partir do do 4º ano ainda não retornaram. “Queriam retomar as aulas no mês passado, mas não teria aula às quartas-feiras. Os mesmos professores que dão aulas para o 5º e o 6º anos se revezam”, disse a cabeleireira Fabiana Mota, mãe de Miguel.

Preocupação e revolta

Na E. M. Gilvanei Pereira da Fonseca, um aviso na porta diz que algumas turmas vão continuar com o ensino remoto. A mãe de outra aluna mostra preocupação. “Minha filha está no 4º ano, uma série importante. Infelizmente, ela está sem apoio nenhum. Nenhum. A aula on-line, a aula remota que tem, é uma folhinha que a gente vai lá, pega e a gente faz com o aluno em casa, sem nenhum apoio da escola. O único apoio que a gente tem é para ir lá, pegar, assinar que pegou e pronto. Não temos contato com nenhum professor para explicar a matéria, o mínimo que seja”, desabafou Fernanda Martins.

Contratação de professores

Mãe de aluno, Patrícia Rodrigues, também reclama da falta de aulas presenciais. “As aulas retornaram e esse tempo todo a Prefeitura de Queimados ainda não contratou professor. E nós aqui queremos uma resposta da prefeitura para que nossas crianças possam retornar para a sala de aula.”

A prefeitura informou que um concurso público feito em 2019 ainda está em fase de chamamento público para a contratação de mais de 100 professores. Atualmente, a rede tem 150 professores a menos. Enquanto isso, pais e alunos apreensivos aguardam pelo restabelecimento total das aulas presenciais para não comprometer ainda o futuro dos estudantes.