Alunos de Belford Roxo vão viajar na realidade virtual no Jardim Botânico

As 38 escolas da rede municipal de ensino vão receber óculos especiais para visita ao Jardim Botânico

Os 15 mil alunos do Programa de Educação Ambiental (PEA) de Belford Roxo vão entrar na realidade virtual. É que através de uma parceria das Secretarias de Meio Ambiente e Educação com o Instituto Jardim Botânico, o programa conseguiu para as 38 escolas óculos de realidade virtual para visitas ao Jardim Botânico. Belford Roxo é a primeira cidade contemplada com o projeto “Jardim Botânico vai às escolas”. A solenidade foi realizada na Escola Municipal Bispo Moacir de Oliveira, bairro Xavantes.

O projeto está previsto para iniciar em 2021. Segundo a coordenadora do PEA, Aliene Dian, as visitas ao Jardim Botânico eram frequentes para os alunos aprenderem na prática sobre os cuidados com o meio ambiente. “O instituto percebeu esse nosso hábito e entrou em contato conosco para nos apresentar o projeto de realidade virtual”, explicou Aliene. “Estamos em 70% das escolas de primeiro segmento, mas nosso objetivo é alcançar 100% da rede de ensino”, acrescentou o secretário de Meio Ambiente Flavio Gonçalves.

Inovação e tecnologia

Para entregar os óculos de realidade virtual, uma equipe do Instituto Jardim Botânico foi até a solenidade e explicou como funcionam. “Existem duas maneiras de visitar o Jardim Botânico de forma virtual. Para as duas é preciso baixar o aplicativo Jardim Virtual. A primeira maneira é acessando pelo telefone e a segunda com o óculos que permite dar um giro de 360 graus”, explicou o técnico do Centro de Visitação, Bernardo Mendes. “Esse é um trabalho de inclusão através da inovação e tecnologia. É uma nova ferramenta de visitação”, acrescentou a chefe do serviço de Educação Ambiental, Milena Rodrigues, ao lado da chefe do setor de Visitas, Márcia Farapo e da Educadora Ambiental, Isis Braga, que receberam troféus AMA (Amigos do Meio Ambiente) concedidos pela Secretaria de Meio Ambiente.

Importância da Educação ambiental

Ao lado dos vereadores eleitos Matheus igual a você e Dudu Canella, o secretário de Educação, Denis Macedo, destacou a importância da educação ambiental nas escolas. “Se ensinada desde a infância, irá se enraizar não mente da criança que poderá ser um agente multiplicador”, resumiu. Os alunos da Escola Municipal Bispo Moacir de Oliveira, Ítalo Jair e Suelen Andrade de 9 anos foram os primeiros a usar os óculos. “Gostei muito. Consegui ver as árvores e plantas para todo o lado em que eu olhava”, disse Ítalo Jair.