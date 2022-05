Alunos de Belford Roxo se ‘impressionam’ com Monet

Programa proporciona a partir das obras do pintor francês impressionista, uma vivência com recursos sonoros e visuais

A Escola Municipal Manoel Gomes, bairro São Bernardo, em Belford Roxo foi selecionada para receber o Programa Educativo Itinerante Monet à Beira D’Água, que proporciona a partir das obras de Claude Monet, pintor francês impressionista, uma vivência com recursos sonoros e visuais.

Foram realizadas seis sessões atendendo aproximadamente 460 estudantes da educação infantil e ensino fundamental e 20 professores. O objetivo do projeto é levar a experiência da exposição para as escolas públicas, articulando oficinas práticas com o uso de óculos de realidade virtual.

Oficinas criativas

Além desta vivência, a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Bayer possibilitará para os professores a realização do trabalho pedagógico através de oficinas criativas pensadas a partir de temáticas do programa como água, luz, território e tempo.