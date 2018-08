Alunos de Austin participam do “Visite a Câmara”, em Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

Os olhares eram de curiosidade e surpresa, típicos de uma criança de 9, 10 anos, explorando um local desconhecido. Tímidos inicialmente, os alunos do 5º ano da Escola Municipal Rui Barbosa, localizada no bairro de Austin, saíram da visitação à Câmara Municipal com muita informação que poderá ser usada no cotidiano.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA TERÇA (14) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.