Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu começam a receber apostilas

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) começou ontem a entregar apostilas e livros didáticos aos cerca de 65 mil alunos de sua rede, que estão sem aulas presenciais desde 16 de março de 2020 por causa da Covid-19. Os estudantes terão apostilas para atividades de língua portuguesa e matemática. No ano passado foram entregues de forma virtual.

Os alunos da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA) vão receber apostilas mensais com atividades e exercícios que deverão ser resolvidos nas aulas remotas. Além do material impresso, os estudantes poderão acessar o conteúdo desenvolvido pela SEMED via internet. Eles, que vão poder tirar dúvidas com os professores por vários meios de comunicação, como WhatsApp, Facebook, blogs, também receberão kits com livros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Vamos oferecer todo auxílio possível aos nossos estudantes. A apostila vai permitir um estudo melhor, mesmo longe da sala de aula por conta da pandemia”, garantiu o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

Mãe aprova material

Mãe da menina Cristiane Araújo, de 10 anos, aluna do 5º ano da Escola Municipal Professor Marcio Caulino Soares, em Austin, a pedreira Aline de Araújo Costa Oliveira, de 41, aprovou o material entregue.

“Com essa apostila vou poder orientar minha filha. Esse material é bem didático e de fácil compreensão. Ela vai poder desenvolver melhor seus estudos e aprender mais”, afirmou ela. O ano letivo no município teve início em 4 de fevereiro, também de forma remota, com o acolhimento de professores, alunos e responsáveis.

Cartão-alimentação será distribuído na quinta-feira

Os responsáveis pelos novos alunos da rede municipal que confirmaram a matrícula até 28 de fevereiro deverão comparecer, das 9h às 15h, nesta quinta-feira (25), à unidade onde o aluno irá estudar para retirar o cartão-alimentação já carregado, com R$ 70. A primeira recarga deste ano para os estudantes das 143 escolas da rede municipal que já possuíam o cartão foi feita automaticamente nesta segunda-feira (22). Enquanto as aulas presenciais não forem retomadas, os cartões serão recarregados. Em 2020, foram oito etapas de auxílio, sendo seis de cartão-alimentação e duas de cesta básica.

Quem precisar de um novo cartão deverá solicitar a segunda via pelo site da empresa (alelo.com.br) ou pelo aplicativo Meu Alelo. Os estudantes que efetivaram a matrícula após 28 de fevereiro deverão aguardar a segunda chamada para buscar o cartão. Como eles não faziam parte da rede municipal de Educação em fevereiro, seus cartões-alimentação não receberão a recarga referente ao mês passado, sendo recarregados a partir de março.